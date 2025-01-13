«Мероприятие дорогое»: в «Газпроме» готовят массовые увольнения

«Газпром» объявил о планах по масштабному сокращению управленческого аппарата: его уменьшат с нынешних 4100 до 2500 человек. В письме на имя председателя правления корпорации Алексея Миллера отмечается, что за последние 20 лет численность центрального аппарата в Москве и Петербурге выросла в несколько раз, а его фонд оплаты труда достиг 50 млрд рублей. В октябре 2024 года издание Forbes поместило «Газпром» на первое место в рейтинге самых убыточных компаний 2023 года.

Центральный аппарат «Газпрома» сократят почти вдвое, сообщил петербуржский портал 47news. Структура управления поменяется, работы лишатся 1600 человек. Об этом говорится в письме зампредседателя правления компании Елены Илюхиной на имя председателя правления Алексея Миллера.

В документе отмечается, что стоящие перед «Газпромом» вызовы требуют «сокращения сроков подготовки решений, исключения дублирующих функций и чрезмерных бюрократических процессов».

Для этого предлагается сократить численность администрации компании до 2500 сотрудников, а высвободившиеся средства «направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала».

В письме также упоминается, что численность управленческого ядра госкорпорации «Ростатом» составляет 1246 человек при общей численности сотрудников 350 тысяч человек. При этом в «Газпроме» работают почти 500 тысяч человек, а управленцев в компании — более 4100. Фонд оплаты их труда достигает более чем 50 млрд рублей в год.

Зампредседателя правления «Газпрома», начальник Департамента информационной политики Сергей Куприянов подтвердил Forbes подлинность письма.

«Да, документ актуальный. Комментировать не планируем», — отметил он.

По данным 47news, в «Газпроме» оценивают планы по сокращению как «мероприятие дорогое». По закону при увольнении работодатель обязан уведомить об этом сотрудника за три месяца, сообщить о всех имеющихся вакансиях и все это время выплачивать оклад.

Убытки и налоги

В октябре 2024 года Forbes опубликовал свой рейтинг самых убыточных компаний 2023 года. «Газпром» с предполагаемым «минусом» в размере 583 млрд рублей занял в нем первое место. При этом журнал отмечал, что столь масштабный убыток носит скорее «бухгалтерский» характер, а «чистый денежный поток от операционной деятельности (а это реально получаемые «Газпромом» деньги от текущих операций) не только не уменьшился, но даже вырос на 5%, до 2,3 трлн рублей по итогам 2023 года».

Как писал «Коммерсантъ», по состоянию на конец октября убыток «Газпрома» за три квартала 2024 года оценивался в 309 млрд рублей. Причины убытка издание не называло, но некоторые из них вполне очевидны: подрыв газопроводов «Северный поток», сокращения поставок газа в Европу, а также антироссийские санкции.

На фоне рекордного убытка компания добилась для себя смягчения налоговой нагрузки. В сентябре 2024 года правительство согласилось отменить надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 2025 года, в результате чего поступления от газовой отрасли в этой части сократятся почти в полтора раза, до триллиона рублей. НДПИ для «Газпрома» увеличивался на 50 млрд рублей в месяц с 1 января 2023 года. Предполагалось, что повышенные сборы компания будет платить по 31 декабря 2025 года.

В интервью НСН директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что «Газпром» «из сверхприбыльной компании превращается, уже превратился в компанию со средним уровнем прибыли или даже ниже» и стал «средним по рынку».

«Оптимизация аппарата — это обычное явление, скорее всего, связанное с изменением операционной деятельности, с той же потерей Европы как основного направления, переориентацией на другие поставки», — сказал Белогорьев.

Поставки трубопроводного газа в Европу прекратились с 1 января после того, как Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите топлива через свою территорию. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин подтвердил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Однако, по его словам, «Газпром» это переживет».