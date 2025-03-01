ЦБ РФ на заседании может рассмотреть изменение ключевой ставки

Центробанк в марте может рассмотреть одновременно повышение и снижение ставки

Центральный банк России на заседании совета директоров в марте может рассмотреть одновременно повышение и снижение ключевой ставки. Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов, передает «Интерфакс».

«Не удивлюсь, если на мартовском заседании мы будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки», — сказал Тремасов.

Совет директоров Центробанка на заседании в феврале принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Следующее заседание по этому вопросу состоится 21 марта.

Тремасов не исключил, что ЦБ в марте может рассмотреть вариант увеличения ставки из-за высокой инфляции в России. Кроме того, кредитование в стране замедлилось.

Чиновник добавил, что судить о начале замедления темпов роста российской экономики и тенденциях в ней можно будет после появления статистики за январь.

Также пока сложно оценить влияние процесса укрепления рубля на инфляцию, добавил Тремасов.

Ранее советник главы Центробанка рассказал, когда ждать пика инфляции в РФ.