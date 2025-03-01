Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советник Набиуллиной рассказал, когда ждать пика инфляции в РФ

Советник Набиуллиной Тремасов призвал ждать пика инфляции в РФ в апреле
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Советник главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов сказал, что пик инфляции в России, вероятнее всего, придется на апрель или май 2025 года. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Центробанк «жестко настроен» на снижение инфляции до целевого показателя в 4%. Устойчивость динамики кредитования, которая является одним из факторов инфляции, сможет быть оценена Банком России только на апрельском заседании по ключевой ставке.

«К мартовскому заседанию мы будем иметь полную статистику лишь за февраль. <...> К апрельскому заседанию, да, скорее всего, мы уже будем иметь полное понимание тех тенденций, которые происходят в части кредита», — пояснил он.

Тремасов признал, что сейчас на рынке есть ощущение приближения к переходной точке. При этом, по его словам, несмотря на ожидание снижения ключевой ставки, в марте она может быть как увеличена, так и снижена.

До этого Набиуллина заявила, что ставка в 21% необходима для достижения цели по инфляции в 4%.

Ранее российский бизнес предостерег Банк Росси от повышения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами