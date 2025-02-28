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Раскрыта главная проблема новостроек

Эксперт Старшинов: пустующие новостройки быстрее стареют и рушатся
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Shutterstock/Oleg Opryshko

Незаселенные новостройки быстрее стареют, разрушаются и приходят в негодность, написало издание aif.ru со ссылкой на сообщение генерального директора строительной компании «Строй онлайн» Дениса Старшинова.

По его словам, в настоящее время значительная часть жилья на первичном рынке не востребована на фоне резко повысившихся ставок по ипотеке. Как подчеркнул Старшинов, в том числе такая ситуация опасна для самих зданий.

Эксперт отметил, что здание живет по-другому, когда в нем есть люди. В многоквартирном доме важен баланс температуры и влажности, а он поддерживается за счет отопления, вентиляции, бытовой активности жильцов. Когда квартиры пустуют, там нет естественного воздухообмена, нет тепла, подчеркнул Старшинов.

Во второй половине февраля управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что почти треть — 30% — строящихся квартир и апартаментов на московском рынке новостроек будут сданы в 2025 году. Это свидетельствует о том, что большая часть предлагаемых объектов недвижимости уже находится на высокой стадии готовности.

Ранее в Москве отметили новую тенденцию для покупателей новостроек.

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