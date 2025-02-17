ИИ в помощь: как российский банковский сектор стал лидером инноваций на мировом рынке

На прошлой неделе ведущее азиатское СМИ The Economic Observer наградило Альфа-Банк премией World-Class Technology Leadership Award («Технологическое лидерство мирового класса») за выдающиеся решения и инновационный дух. Редакция решила разобраться, как ИИ используется российскими банками, а также пообщалась на тему развития ИИ с главой Альфа-Банка Владимиром Верхошинским. «Газета.Ru» приводит некоторые выдержки из китайской аналитики.

ИИ в российском банкинге

В аналитической колонке издание подчеркнуло, что Россия — четвертый по значимости партнер Китая по внешнеэкономической деятельности.

Журналисты издания обратили внимание на то, что искусственный интеллект, в том числе и китайские нейросети, эффективно используется российскими банками. Издание ссылается на то, что Альфа-Банк первым в России внедрил китайскую «думающую» ИИ-модель DeepSeek R1. В настоящий момент она является мощнейшей нейросетью, превосходящей по возможностям ChatGPT и Gemini. Как мы знаем, модель одним своим выходом всколыхнула американский фондовый рынок.

Организаторы премии решили наградить именно частный банк, а также пообщались с его главой — Владимиром Верхошинским, уточнив у него, какие еще инновации в сфере ИИ развиваются в банковском секторе России.

Владимир Верхошинский сообщил, что инженеры Альфа-Банка разработали собственную уникальную платформу генеративного ИИ — AlfaGen.

Он отметил, что «данная платформа позволяет подключать к банковским процессам любые облачные LLM, такие как GigaChat или YaGPT, а также оперативно интегрировать нейросети в закрытый контур банка».

Надо сказать, китайские медиа признают достижения всего российского банковского сектора в сфере ИИ, ссылаясь также на Сбер.

Азиатское медиа подчеркнуло, что Сбер «развивает ИИ в стране и запустил собственную мультимодальную нейросетевую модель GigaChat, которую также называют конкурентом ChatGPT».

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отмечает, что «искусственный интеллект может решать множество интеллектуальных задач, например, поддерживать беседу, писать тексты, генерировать код и даже создавать изображения».

Поддержка российского финансового сектора

В Азии признают, что искусственный интеллект в финансовом секторе России поддерживают не только финансовые организации, но и на государственном уровне. Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина призывает не перерегулировать отрасль, позволяя развиваться новым технологиям.

Глава ЦБ утверждает, что «искусственный интеллект становится базовой технологией» и Центробанк ищет «золотую середину — между тем, чтобы создать стимулы для развития данной технологии и защитой граждан от рисков, которые могут возникать при применении ИИ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов также делился своим видением роли ИИ в работе финансистов, не восхваляя и не демонизируя данный инструмент.

«Мы, естественно, всегда выступаем за ускоренное развитие информационных технологий, искусственного интеллекта. Он (ИИ) будет в подспорье в любой работе, в том числе финансистам, бухгалтерам, но душу точно не заменит», — говорил глава Минфина.

Влияние российского финатеха в мире

Влиятельность главы российского регулятора признают не только в Азии, ранее колумнист Bloomebrg назвал Эльвиру Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ. Обозреватель Bloomberg Opinion Марк Чемпион считает, что во многом благодаря ей экономика РФ выросла, вопреки ожиданиям Запада.

Китайское СМИ пришло к выводу, что ИИ вовсю используется в работе банков, но, также, как и в Китае, расцвет этой технологии может быть еще впереди.