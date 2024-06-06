Сбер и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс

Сбер и министерство финансов РФ разработали первого ИИ-агента для оптимизации бюджетного процесса, сообщает пресс-служба банка.

ИИ-агент создан на базе языковой модели GigaChat и способен уменьшить нагрузку на специалистов до 70%.

Как рассказали на Петербургском международном экономическом форуме представители Сбера и Минфина, внедрение пилотной версии запланировано на ближайший бюджетный цикл.

В Сбере отметили, что внедрение ИИ-агента поможет сократить сроки обработки запросов.

«Искусственный интеллект все активнее используется в нашей жизни, в медицине, образовании, в бизнес-процессах в любых отраслях экономики. Но и в госуправлении перспективы применения ИИ колоссальны», — рассказал председатель правления Сбера Герман Греф.

Он добавил, что новый ИИ-агент способен внести большой вклад в управление бюджетом.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, новый ИИ-агент будет выполнять рутинные процессы вычислений и анализа.

«Бюджетный процесс – это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальных людей, предприятий, а не цифр на экране. Поэтому последнее слово всегда будет за человеком», — сказал Силуанов.