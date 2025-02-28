Традиционным мигрантам на стройках в России нашли замену

Главным поставщиком рабочей силы на российские стройки может стать Индия в ближайшие годы, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение управляющего директора и сооснователя компании Intrud Дмитрия Лапшинова.

По его словам, индийские рабочие могут заменить мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Лапшинов отметил, что в последнее время для узбеков привлекательность российского рынка снизилась, поскольку в их родной стране активно развивается экономика и строительство.

В Киргизии, отметил эксперт, случился строительный бум, а с привлечением граждан Таджикистана в России имеются сложности со стороны силовых структур.

В конце января сообщалось, что в Петербурге в отделы полиции после рейдов по стройкам доставили более 100 иностранцев-нарушителей. Стражи порядка провели профилактический рейд, чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства.

На этой неделе председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что власти Вологодской области возмущены «уникальными условиями», которые компания «Северсталь» намерена создать для мигрантов, которые едут на стройку в Череповец. Он отметил, что обсудил проблему с представителями «Северстали».

Ранее стало известно, что в российский город завезут несколько тысяч мигрантов для строительства цеха.