В Вологодской области возмутились «шикарными условиями» для мигрантов «Северстали»

Спикер Жестянников: «Северсталь» создает условия для мигрантов, а не для жителей

Власти Вологодской области возмущены «уникальными условиями», которые компания «Северсталь» намерена создать для мигрантов, которые едут на стройку в Череповец. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что обсудил проблему с представителями «Северстали».

«Вопрос с мигрантами, которые едут в Череповец на масштабную стройку, нужно решать оперативно. В том числе и на законодательном уровне», — написал он.

При этом Жестянников отметил, что «очных данных о том, сколько же будет привлечено мигрантов в Череповец, коллеги не дают — только витиеватые ответы».

«Зато говорят прямо: «Для иностранных рабочих будут созданы уникальные условия». Спору нет — заплата 70-80 тысяч, оплата годового патента (а это 120 тысяч), расходы на медицинские комиссии, проверки знаний языка, отдельный городок со всей инфраструктурой, даже со спортплощадками. Условия шикарные», — пишет спикер вологодского ЗакСа.

При этом у Жестянникова возникает вопрос: «а жители города, области уникальных условий не заслуживают? Подрядчики по рекрутингу даже не пытались найти работников в области».

«Это говорит о многом», — заключает он.

Компания «Северсталь» не собирается отказываться от планов привезти в Череповец 6000 мигрантов для строительства промышленных объектов, несмотря на недовольство жителей города и правительства Вологодской области.

Жители Череповца и правительство Вологодской области обеспокоены возможными социальными последствиями привлечения мигрантов.

Ранее мэра Череповца уволили из-за экологии и «исчерпания доверия».