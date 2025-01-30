Более 100 мигрантов доставили в полицию после рейдов по стройкам в Петербурге

В Петербурге после рейдов по стройкам в полицию доставили более 100 мигрантов

В Петербурге в отделы полиции после рейдов по стройкам доставили более 100 иностранцев-нарушителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка провели профилактический рейд, чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства. Сотрудники правоохранительных органов проверили места компактного нахождения иностранцев и автомагистрали на территории Московского и Колпинского районов. Силовики побывали на двух крупных стройках на Пулковском шоссе, а также на овощебазах на Софийской улице в Петро-Славянке.

Сотрудники правоохранительных органов выявили около 500 иностранцев, из которых более 100 человек оказались нарушителями миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности.

Также полицейские остановили около 200 автомобилей и проверили документы почти у 300 человек. Шестерых из них привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее силовики провели рейд в ТЦ «Принц Плаза» в Москве.