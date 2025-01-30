Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 100 мигрантов доставили в полицию после рейдов по стройкам в Петербурге

В Петербурге после рейдов по стройкам в полицию доставили более 100 мигрантов

В Петербурге в отделы полиции после рейдов по стройкам доставили более 100 иностранцев-нарушителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка провели профилактический рейд, чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства. Сотрудники правоохранительных органов проверили места компактного нахождения иностранцев и автомагистрали на территории Московского и Колпинского районов. Силовики побывали на двух крупных стройках на Пулковском шоссе, а также на овощебазах на Софийской улице в Петро-Славянке.

Сотрудники правоохранительных органов выявили около 500 иностранцев, из которых более 100 человек оказались нарушителями миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности.

Также полицейские остановили около 200 автомобилей и проверили документы почти у 300 человек. Шестерых из них привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее силовики провели рейд в ТЦ «Принц Плаза» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами