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«Ъ» опроверг сообщение об уходе на пенсию кошки Фелисы

«Ъ» опроверг уход на пенсию кошки, которая придумывала заголовки для публикаций
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Shutterstock/Naviya

Издательский дом «Коммерсантъ» опроверг сообщение агентства «Панорама» об отправке на пенсию кошки Фелисы, которая последние 15 лет придумывала яркие заголовки для публикаций «Ъ». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

В «Коммерсанте» уточнили, что кошка Фелиса Олеговна назначена руководителем возрожденной Академии «Ъ», где она займется воспитанием молодежи.

Шеф-редактор «Ъ» Михаил Лукин подчеркнул, что «Ъ» не разбрасывается ценными кадрами, а особенно такими, как автор заголовка «Это Кара-Кара-Кара, Кара-Кара-Кара-Бах».

В сообщении отмечается, что размер ежемесячных выплат Фелисе существенно выше указанных в публикации «Панорамы» 100 тысяч рублей.

28 февраля на новостном сайте «Панорама» была опубликована информация об отправке Фелисы на пенсию. В сообщении утверждалось, что в штаб-квартире «Ъ» состоялась торжественная церемония проводов кошки.

В конце января в Москве кота-прапорщика по кличке Толик из пожарной части №89 выдвинули на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» в номинации «Братья наши меньшие».

Ранее ученые выяснили, как легко наладить контакт с кошкой.

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