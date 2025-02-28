«Ъ» опроверг сообщение об уходе на пенсию кошки Фелисы

Издательский дом «Коммерсантъ» опроверг сообщение агентства «Панорама» об отправке на пенсию кошки Фелисы, которая последние 15 лет придумывала яркие заголовки для публикаций «Ъ». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
В «Коммерсанте» уточнили, что кошка Фелиса Олеговна назначена руководителем возрожденной Академии «Ъ», где она займется воспитанием молодежи.
Шеф-редактор «Ъ» Михаил Лукин подчеркнул, что «Ъ» не разбрасывается ценными кадрами, а особенно такими, как автор заголовка «Это Кара-Кара-Кара, Кара-Кара-Кара-Бах».
В сообщении отмечается, что размер ежемесячных выплат Фелисе существенно выше указанных в публикации «Панорамы» 100 тысяч рублей.
28 февраля на новостном сайте «Панорама» была опубликована информация об отправке Фелисы на пенсию. В сообщении утверждалось, что в штаб-квартире «Ъ» состоялась торжественная церемония проводов кошки.
В конце января в Москве кота-прапорщика по кличке Толик из пожарной части №89 выдвинули на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» в номинации «Братья наши меньшие».
Ранее ученые выяснили, как легко наладить контакт с кошкой.