Си Цзиньпин признал трудности в экономике КНР

Китайская экономика столкнулась с многочисленными трудностями и вызовами в последнее время, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, пишет агентство ТАСС.

По словам председателя КНР, проблемы страны усугубились из-за неблагоприятных внешних факторов, влияние которых продолжает усиливаться. При этом Си заявил, что у Китая сформирована прочная основа для успешного развития и условия, которые в долгосрочной перспективе могут обеспечить укрепление ее позиций. Но для активации позитивного сценария развития, отметил он, следует все позитивные факторы превратить в реальные достижения.

В начале февраля США ввели новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечало издание CNN со ссылкой на экспертов, ранее мексиканские и канадские товары импортировались в Соединенные Штаты практически беспошлинно благодаря действующему между странами соглашению. Теперь же размер пошлин для этих двух стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%.

На прошлой неделе официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун призвал США прекратить размахивать «тарифной дубинкой» по любому поводу. Он подчеркнул, что международная торговля является эффективным инструментом для развития глобальной экономики и повышения благосостояния людей во всех странах. А желание США повысить таможенные пошлины для торговых партнеров Хэ Ядун назвал типичным образцом односторонних действий и протекционизма.

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