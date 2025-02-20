В Китае высказались о новых пошлинах США, призвав не размахивать «тарифной дубинкой»

Китай призывает США прекратить размахивать «тарифной дубинкой» по любому поводу. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун, пишет РИА Новости.

«Китай обратил внимание, что США недавно объявили о введении так называемых зеркальных пошлин для всех своих торговых партнеров. Китай глубоко обеспокоен этим», — высказался Хэ Ядун.

Он подчеркнул, что международная торговля является эффективным инструментом для развития глобальной экономики и повышения благосостояния людей во всех странах. А желание США повысить таможенные пошлины для торговых партнеров Хэ Ядун назвал типичным образцом односторонних действий и протекционизма.

Представитель ведомства подчеркнул, что вступление в силу таких пошлин США нанесет серьезный урон многосторонней торговой системе, станет ударом по глобальным цепочкам поставок, а также внесет значительную неопределенность в нормальную международную торгово-экономическую деятельность. В связи с этим Хэ Ядун призвал США вместе с другими странами искать решение проблем путем равноправных консультаций.

«Китай призывает США не размахивать «тарифной дубинкой» по любому поводу и не использовать таможенные пошлины в качестве инструмента для принуждения других», — заявил Хэ Ядун, добавив, что победителей в тарифных войнах не будет.

В начале февраля США ввели новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечало издание CNN со ссылкой на экспертов, ранее мексиканские и канадские товары импортировались в Соединенные Штаты практически беспошлинно благодаря действующему между странами соглашению. Теперь же размер пошлин для этих двух стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%.

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