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В Евросоюзе заявили, что мировой ВВП может обвалиться на 7%

Еврокомиссар Домбровскис: пошлины США могут обрушить мировой ВВП на 7%
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Virginia Mayo/AP

Если Соединенные Штаты начнут вводить новые импортные пошлины, то мировая экономика может рухнуть на 7%, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Его цитирует РИА Новости.

«Мы принимаем к сведению и сожалеем о заявлениях относительно намерения ввести пошлины против Евросоюза. Мы считаем их неоправданными. <...> По оценкам МВФ, в среднесрочной перспективе мировой ВВП сократится на 7%», — сказал Домбровскис.

По его словам, это соразмерно потере совокупного ВВП Франции и Германии, поэтому Евросоюзу бы хотелось избежать такого сценария.

26 февраля в администрации президента США заявили, что Штаты введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомашины. Уточнялось, что ЕС не принимает американские автомашины. Кроме того, упоминалось, что Евросоюз был сформирован, чтобы «обмануть» США.

После этого экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что ЕС нужно нанести удар по Белому дому.

Ранее Сийярто назвал Еврокомиссию губителем экономики Евросоюза.

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