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Сийярто назвал губителя экономики Евросоюза

Сийярто: экономику ЕС губит Еврокомиссия по главе с Урсулой фон дер Ляйен
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Global Look Press

Политика Европейской комиссии (ЕК) во главе с Урсулрй фон дер Ляйен пагубно сказывается на экономике Евросоюза, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет агентство ТАСС.

В частности, он раскритиковал ЕК за рестрикции против России, тарифы на китайские электроавтомобили и неспособность вести продуктивные переговоры с администрацией США. Он обвинил ЕК в трусости и некомпетентности.

Министр также отметил, что с Вашингтоном можно было бы договориться, если бы ЕС снизил пошлины на продажу американских автомобилей в Европе с 10 до 2,5%. Но таких действий руководство ЕС не предприняло.

На этой неделе министр иностранных дел Венгрии заявил, что власти страны не согласятся на поспешное продление санкций в отношении России в ходе встречи министров иностранных дел Евросоюза.

В своем обращении он отметил, что государство не согласится выделять десятки миллиардов евро на поставки оружия для Украины.

Ранее стало известно, что Венгрия выступит в ЕС за переговоры России и США по Украине.

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