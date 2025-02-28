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Минпромторг подал в суд на офшорную компанию на Кипре

Минпромторг подал в суд на кипрского владельца «Иркутсккабеля» и «Кирскабеля»
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Минпромторг подал в суд на кипрского владельца компаний «Иркутсккабель» и «Кирскабель» — Dolen Investments Limited. Об этом сообщает РИА Новости.

Обе перечисленные российские компании относятся к экономически значимым организациям с января 2025 года. «Иркутсккабель» и «Кирскабель» являются важными подрядчиками как Министерства обороны РФ, так и «Росатома».

Статус экономически значимой организации позволяет властям РФ через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании, то есть права голоса на собраниях, права распоряжаться акциями или долями в общем капитале предприятия, получать дивиденды и т.д.

До этого Генпрокуратура подала иск к связанным с братьями Магомедовыми офшорным компаниям. Кипрский офшор использовался братьями для управления активами, в том числе, портами в Новороссийске и Приморском крае и вовлечения незаконно приобретенных бывшим сенатором средств.

Ранее в Минпромторге заявили, что иностранным компаниям придется платить за поведение.

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