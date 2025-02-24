Стало известно об иске Генпрокуратуры РФ к офшорам, связанным с братьями Магомедовыми

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск к связанным с Зиявудином и Магомедом Магомедовыми офшорным компаниям. Об этом свидетельствует электронная картотека Арбитражного суда Москвы.

В соответствии с данными картотеки, Генпрокуратура предъявила иск к кипрскому офшору Omirico и его кредитору компании Torresant Industry, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

По материалам газеты «Коммерсантъ», кипрский офшор использовался братьями для управления активами, в том числе, портами в Новороссийске и Приморском крае и аккумулирования и вовлечения в оборот средств, которые Магомед Магомедов незаконно приобрел в период его членства в Совете Федерации.

В 2011 году Магомедовы организовали получение Omirico ссуды на $150 млн от Torresant Industry ссуды на $150 млн. Это позволило им, даже продав акции компании, иметь доступ к ранее полученным незаконно активам, а затем восстановить контроль над Omirico.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев-миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд рублей. Подробнее об этой истории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд взыскал с братьев Магомедовых более 326 млн рублей по иску ПАО «Россети».