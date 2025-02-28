Названы лишние фразы и клише в резюме

UTEAM: в резюме следует избегать фраз про быстрое обучение и трудолюбие

Россиянам не стоит использовать в резюме фразы про быстрое обучение и трудолюбие, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение руководитель отдела подбора персонала UTEAM Ольги Сапожниковой. \

Она объяснила такой совет тем, что в резюме стоит отказаться от избитых фраз, чтобы выделиться среди сотен однотипных документов. Лучше всего добавить в свое резюме конкретные достижения на работе, отметила Сапожникова. Вместо фразы про быструю обучаемость лучше привести примеры освоения навыков или пройденных курсов.

Слова про ориентацию на результат стоит заменить на конкретные факты, как действия привели к измеримому успеху компании, а характеристику «командный игрок» — на примеры успешного выполнения проектов совместно с коллегами, подчеркнула рекрутер.

В первой половине января карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с «Газетой.Ru» назвал семь шагов, необходимых, чтобы грамотно обновить резюме для поиска работы в 2025 году.

Первый шаг — добавить в резюме ключевые слова или фразы, соответствующие требованиям определенной вакансии. Семеренко пояснил, что большинство современных компаний используют системы автоматического анализа отбора кандидатов.

Ранее были названы «красные флаги» в резюме, которые мгновенно замечают рекрутеры.