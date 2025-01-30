Названы «красные флаги» в резюме, которые мгновенно замечают рекрутеры

HR-эксперт Семенова: селфи или фото с праздника не добавит вам баллов к резюме

При поиске работы важно помнить, что первое впечатление часто формируется по вашему резюме. Ошибки, допущенные в этом документе, могут стать причиной отказа даже на этапе первичного отбора, рассказала «Газете.Ru» руководитель практики «финансовые институты», карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова.

«Рекрутеры ежедневно просматривают десятки, а иногда и сотни резюме, поэтому они быстро научатся распознавать те моменты, которые сигнализируют о недостаточной подготовке кандидата. Однако даже идеальное резюме может содержать «красные флаги», которые свидетельствуют о возможных проблемах с кандидатом», — объяснила она.

Первый «красный флаг» — недостоверная и неактуальная информация.

«Кандидат может указать недостоверные данные о своем образовании, опыте работы или навыках, а также актуальность контактных данных, указанных в резюме. Сейчас очень часто рекрутеры пишут в мессенджеры, и если вы указали некорректный номер, контакт может не состояться. А также недостаток или переизбыток информации. Краткое резюме — это хорошо, однако, слишком краткий документ может оставить много вопросов. Если ваш профессиональный опыт умещается на половине страницы, рекрутер может решить, что у вас недостаточно опыта или навыков для данной вакансии. И то же самое, если резюме слишком объемное, его могут не дочитать, и шансов на интересную должность может стать меньше», — отметила она.

Второй — необдуманное фото.

«Фотографии в резюме могут сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Лучше выбрать профессиональное изображение, которое подчеркнет вашу серьезную настроенность и готовность к работе. Если ваше фото сделано на семейном празднике, а также селфи или вырезано из общего фото, это вряд ли добавит вам баллов», — сказала эксперт.

Третий – недостаточная квалификация. Когда кандидат претендует на должность, требующую определенных навыков и знаний, но не обладает ими. Например, если требуется знание иностранных языков и необходим свободный уровень владения английским языком, а откликается на вакансию кандидат с базовым английским языком.

Четвертый — отсутствие структуры.

«Резюме должно быть четко структурировано. Если вы просто перечисляете места работы без описания конкретных достижений, а все резюме представляет собой один большой текст, рекрутеру будет сложно понять, чем вы занимались и каких успехов достигли. Разделите информацию на логические блоки, добавьте абзацы и подзаголовки, оцифруйте резюме», — рекомендовала она.

Пятый — грамматические и орфографические ошибки и опечатки. Грамматические ошибки и опечатки могут свидетельствовать о невнимательности кандидата или его недостаточной грамотности, а также заставляют задуматься о вашем внимании к деталям.

«Даже одна ошибка в слове может испортить общее впечатление о вас. Представьте себе, когда вместо слова «агентство» вы пишете «агенство». Запятые тоже важны, их отсутствие делает тексты сложными для восприятия и бросается в глаза», — заметила эксперт.

Шестой — некорректное обозначение желаемой должности.

«Когда в разделе «желаемая должность» указано множество различных позиций («руководитель, менеджер, портной»), это говорит о том, что вы либо не уверены в своих карьерных предпочтениях, либо готовы занять любую позицию. Это снижает доверие к вам как к специалисту», — отметила она.

Седьмой — категорические заявления, выделенные заглавными буквами.

«Такие фразы «НЕ ЗВОНИТЕ!» или «НЕ ПИШИТЕ!» выглядят агрессивно и отталкивающе. Старайтесь избегать таких выражений и использовать более нейтральный тон», — объяснила эксперт.

Восьмой — шаблонные формулировки.

«Если ваше резюме выглядит так, будто его просто скопировали из интернета, это вызовет сомнения в вашем уникальном профессиональном опыте. Индивидуализируйте свой документ, чтобы показать свою ценность как специалиста. Помните, что внимание к деталям и аккуратность в оформлении резюме играют важную роль в создании положительного впечатления о вас как о кандидате. Убедитесь, что ваше резюме соответствует высоким стандартам и подчеркивает ваши сильные стороны», — резюмировала она.

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