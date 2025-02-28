В Госдуме объяснили, как оформить и отменить самозапрет на кредиты

Депутат Немкин: самозапрет на кредиты оформляется в МФЦ или на «Госуслугах»

У россиян появилась возможность оформить самозапрет на кредиты, защитившись таким образом от мошеннических схем. Сделать это можно как лично, придя в отделение МФЦ, так и через портал «Госуслуг», рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить заявление, приложив к нему ИНН и паспорт. Что касается портала, то на нем подать заявление можно будет уже с 1 марта, а вот в отделениях МФЦ такая опция будет вводиться постепенно в период с 1 марта до 31 августа.

«Устанавливать и снимать самозапрет можно бесплатно неограниченное количество раз — после подачи заявления данные отразятся в кредитной истории человека», — подчеркнул Немкин.

Если человек установил самозапрет, то кредитор должен отказать ему в заключении договора на кредит. Если же клиент все-таки настаивает на получении заемных средств, то банк не сможет требовать от него исполнения обязательств, пояснил депутат.

Сами условия самозапрета могут быть разными. Например, можно выбрать кредитора — банк или микрофинансовую организацию, а также способ обращения за кредитом — например, запретить дистанционное оформление займов. Нельзя оформить лишь ограничение на получение ипотеки, добавил парламентарий.

Действовать эта мера начнет на следующий день после подачи заявления и включения данных в кредитную историю. При необходимости можно будет оперативно снять запрет — отмена также возможна на второй календарный день.

Подробнее о том, что такое самозапрет и кому стоит его установить, как его оформить и насколько сложно будет потом его отменить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько россиян еще не знают о самозапрете на кредиты.