Западные инвесторы скупают связанные с Россией акции в ожидании снятия санкций

Международные инвесторы на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном активно ищут пути обхода антироссийских санкций для покупки связанных с Россией акций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Инвесторы по всему миру обращаются к рынку Гонконга и скупают там акции алюминиевого гиганта United Co. Rusal International PJSC с такой скоростью, что цена подскочила примерно на 75% в этом месяце, отмечает агентство.
То же самое происходит с акциями австрийского банка с дочерним предприятием в Москве Raiffeisen Bank International AG (+35% в 2025 году) и венгерским Bank Nyrt, который все еще ведет операции в России (+11%).
В Казахстане, который является крупным торговым партнером Москвы, в феврале произошло укрепление тенге примерно на 4%, что является одним из самых больших приростов среди валют мира, подчеркивает Bloomberg.
Инвесторы скупают всё, что «имеет хотя бы слабую связь с Россией». Это, говорится в материале, является признаком растущих ожиданий от переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
На этой неделе стало известно, что с 1 марта Московская биржа в экспериментальном режиме запустит торги на фондовом рынке.
Ранее США допустили отмену санкций против России.