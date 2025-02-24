Мосбиржа в марте запустит в экспериментальном режиме торги на фондовом рынке в выходные

Мосбиржа с 1 марта запустит в экспериментальном режиме торги на фондовом рынке в выходные

С 1 марта Московская биржа в экспериментальном режиме запустит торги на фондовом рынке в выходные дни. Об этом сообщается в пресс-релизе площадки.

Торги будут осуществляться в рамках дополнительной сессии. Уточняется, что на первом этапе к торгам в выходные будут допускаться наиболее ликвидные акции.

«Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы во время торгов в выходные будут сужены — максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня — и не будут изменяться», — говорится в публикации.

18 февраля индекс Мосбиржи опустился ниже 3280 пунктов на фоне переговоров Российской Федерации и Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Перед началом переговоров индекс вырос до 3400 пунктов на фоне позитивных ожиданий.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее американская делегация в Эр-Рияде удивилась потерям своих компаний от ухода из России.