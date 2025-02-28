Meta уволила 20 человек за разглашение данных

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) уволила 20 сотрудников за разглашение секретных данных. Об этом пишет издание Verge.

«Мы ожидаем, что их будет еще больше. Мы относимся к этому серьезно и будем продолжать принимать меры при выявлении утечек», — заявил представитель компании Дэйв Арнольд.

Никакой информации о том, какая информация была разглашена и какими сотрудниками, не сообщается. По данным Verge, изменения в политике компании Meta, в том числе сворачивание программ по инклюзивности, уже привели к деморализации сотрудников, что усугубляется анонсированными планами по увольнению низкоэффективных сотрудников.

До этого в США объявили об увольнении двух тысяч сотрудников USAID. Исключения сделали для работающих над «критически важными программами». Под увольнение попали сотрудники, находящиеся в США, уточнило издание.

Ранее компания Meta извинилась за массовый показ шокирующего контента в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).