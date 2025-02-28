Россияне стали чаще интересоваться работой в ушедших из страны фирмах

SuperJob: число запросов работы в ушедших из России компаниях выросло в 2,5 раза

Россияне стали чаще интересоваться работой в ушедших из страны компаниях, пишет агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования Superjob.

В период с 15 по 25 февраля количество запросов на работу в ушедших из страны фирмах выросло в 2,5 раза в годовом выражении. Аналитики объяснили интерес соискателей сообщениями о возможном возвращении зарубежных компаний на российский рынок.

Чаще всего россияне проверяли наличие вакансий в Adidas, Cisco, Uniqlo, Pepsi и Starbucks — на них пришлось 60% всех поисковых запросов на покинувшие рынок компании. Каждый третий запрос приходился на Adidas (38,6%), 12,5% интересовались Cisco (15,2%). Реже всего интересовались работой в McDonalds, Coca-Cola, LG, Massimo Dutti, Johnson & Johnson, Ford, Mazda, H&M.

В первой половине января карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с «Газетой.Ru» назвал семь шагов, необходимых, чтобы грамотно обновить резюме для поиска работы в 2025 году.

Первый шаг — добавить в резюме ключевые слова или фразы, соответствующие требованиям определенной вакансии. Семеренко пояснил, что большинство современных компаний используют системы автоматического анализа отбора кандидатов.

Ранее стало известно, сколько россиян работают на нескольких работах.