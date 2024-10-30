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Стало известно, сколько россиян работают на нескольких работах

«Работа.ру»: каждый пятый россиянин работает на нескольких работах

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Perfect Wave/Shutterstock/FOTODOM

Почти каждый пятый опрошенный россиянин — 17% — работает на нескольких работах. 50% делали так раньше, а 33% — никогда. Это следует из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

В ходе исследования респонденты, имеющие опыт совмещения, предложили несколько советов. Большинство (70%) рекомендуют не брать на себя слишком много обязанностей, чтобы избежать перегрузки. Важным аспектом работы также является расстановка приоритетов — 61% участников подчеркивают необходимость фокусироваться на важных и срочных задачах. Регулярные перерывы для восстановления советуют 59% опрошенных, а заботу о здоровье, как физическом, так и психическом, — 48%.

Среди других рекомендаций: планирование времени с помощью календаря или планировщика (41% респондентов) и делегирование задач другим (38%). Однако 3% признались, что сами нуждаются в совете и не могут его дать, а 4% респондентов поделились нестандартными рекомендациями, такими как прием магния для спокойствия.

При совмещении нескольких работ россияне сталкиваются с различными трудностями. Наиболее распространенные из них — нехватка времени на отдых и восстановление, которая ухудшает физическое и психическое здоровье (68% опрошенных), а также усталость и выгорание (68%). Половина респондентов (50%) отметили снижение качества выполнения задач из-за дефицита времени и энергии, а 43% указали на сложности в составлении графика. Некоторые сталкиваются с пересечением задач на разных работах (36%) или с негативным влиянием на личные отношения (33%).

Тем не менее 3% россиян не считают совмещение нескольких работ проблемным, а еще 3% отметили сложности с переключением между задачами, требующими высокой вовлеченности.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. россиян.

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