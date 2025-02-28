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Оценена возможность добывать редкоземельные металлы Россией без инвестиций США

Эксперт Димухамедов: РФ самостоятельно может добывать редкоземельные металлы
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BJP7images/Shutterstock/FOTODOM

Компетенции России позволяют добывать редкоземельные металлы без зарубежных инвестиций, в том числе со стороны США, заявил председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов в комментарии для агентства РИА Новости.

Как отметил Димухамедов, в ассоциации ждут предложений со стороны американских и, при необходимости, европейских коллег на поставку необходимых им российских ресурсов.

Председатель ассоциации также выразил недоумение, почему именно в украинских ресурсах заинтересованы США и Евросоюз, ведь, по его словам, в стране добывают лишь руды титана и циркония.

На этой неделе в Минприроды России сообщили, что общий объем запасов 29 видов редких металлов в России составляет 658 млн тонн. В министерстве пояснили, что к редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых. При этом остальные 15 позиций — редкоземельные металлы. По данным ведомства, балансовые запасы этого ресурса в РФ составляют 28,5 млн тонн.

Ранее Жога призвал сберечь редкие металлы Урала для России.

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