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Жога призвал сберечь редкие металлы Урала для России

Жога сообщил о запасе редкоземельных металлов на Урале, которые нужно сберечь
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Телеграм-канал Единая Россия. Официально

В Свердловской и Челябинской областях есть множество редких металлов, которые нужно сберечь в интересах страны. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога во время оперативного совещания с главными инспекторами регионов, передает «Коммерсантъ».

«На территории Уральского федерального округа распространены редкие металлы, имеются разведанные запасы в Свердловской и Челябинской областях. Я обращаю внимание на необходимость их сбережения в интересах государства», — сказал Жога.

Он отметил, что ресурсы этих регионов «составляют стратегический запас».

25 февраля президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

В том же интервью Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин заявил о необходимости оценки запасов редкоземельных металлов на Украине.

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