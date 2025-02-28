Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки во второй половине 2025 года

Глава ВТБ Костин заявил об основаниях для снижения ключевой ставки в 2025 году

ВТБ считает возможным снижение ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) России во второй половине 2025 года с учетом приближения инфляции в стране к пику. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24».

Костин отметил, что, согласно заявлениям руководства ЦБ, кредитная политика на ближайший период останется «достаточно жесткой». По его словам, в Банке России на текущий год «дают диапазон кредитной ставки 19-22%».

Глава банка добавил, что ВТБ видит позитивные моменты, в том числе сокращение кредитования. Он отметил, что складывается такое впечатление, что «все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику».

«Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8 процентов. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года – и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале – мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19 процентов, а может даже и несколько ниже», — заявил он.

По мнению главы ВТБ, обвального падения кредитования не будет.

Костин добавил, что у корпораций достаточно резервов и «есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы».

«Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4 процента в 2026 году», — заявил руководитель банка.

27 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что процентная ставка на уровне 21% необходима для достижения целевого показателя по инфляции — 4%.

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