Глава ЦБ объяснила высокую процентную ставку

Набиуллина: ставка в 21% необходима для достижения цели по инфляции в 4%

Процентная ставка на уровне 21% необходима для достижения целевого показателя по инфляции — 4%. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

«Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и начала снижаться до нашей цели — 4%», — сказала глава регулятора в ходе ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Согласно прогнозу ЦБ, текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться. Так, в этом году инфляция окажется выше октябрьского прогноза, поскольку в конце 2024 года на фоне перегрева экономики регулятор зафиксировал более высокий уровень инфляции, чем прогнозировалось ранее.

Также ЦБ спрогнозировал, что годовая инфляция в России снизится до 7–8% в 2025 году, а до целевых 4% — в 2026 году. Как подчеркнул регулятор, жесткую денежно-кредитную политику в стране придется проводить дольше, чем ожидалось, для возвращения инфляции к обозначенной цели.

Ранее инфляция в России в годовом выражении достигла 10,7%.