Россиянам рассказали, сколько можно заработать на вкладе в 2025 году

Россияне могут заработать на вкладе 145 тыс. рублей в 2025 году, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2025 году можно заработать на вкладах до 145 тыс. рублей. Такой расчет сделан, если гражданин разместил в конце 2024 года под 25% на год сумму, равную среднему вкладу (она составила, по данным АСВ, в 2024 году 579 тыс. рублей, если не считать остатки на счетах до 10 тыс. рублей). Предложения по 25% на один год были в банках в последней декаде декабря 2024 года и на новогодних праздниках: банки тогда, во-первых, ожидали роста ключевой ставки до 23%, а, во-вторых, конкурировали за средствами тех россиян, кто получил новогоднюю премию», — пояснил Балынин.

По его словам, сейчас ставки по вкладам уже снизились, и за оставшиеся 10 месяцев можно заработать при размещении среднего вклада до 109 тыс. рублей (это с учетом того, что уже год неполный и ставки снизились).

По оценке экономиста, реальная доходность по вкладам (за вычетом инфляции) в 2025 году составит около 18%.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках равна 21,06% годовых.

Ранее россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам.