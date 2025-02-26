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В ЦБ спрогнозировали снижение текущих темпов роста цен в ближайшие месяцы

Центробанк РФ: текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться
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Depositphotos

Текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться. Об этом сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

По данным Центробанка, в этом году инфляция окажется выше октябрьского прогноза, поскольку в конце 2024 года на фоне перегрева экономики регулятор зафиксировал более высокий уровень инфляции, чем прогнозировалось ранее.

«При этом по-прежнему ожидается, что текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий», — отмечается в документе.

Также ЦБ спрогнозировал, что годовая инфляция в России снизится до 7-8% в 2025 году, а до целевых 4% — в 2026 году. Как подчеркнул регулятор, жесткую денежно-кредитную политику в стране придется проводить дольше, чем ожидалось, для возвращения инфляции к обозначенной цели.

19 февраля доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что инфляция в России начнет замедляться в первые месяцы весны, в марте цены могут вырасти на 1-1,2% к февралю. По его словам, дезинфляционными факторами в настоящее время выступают устойчивое снижение кредитования, в том числе потребительского, и укрепление рубля на фоне падения мировых цен на углеводороды.

Ранее ЦБ заявил о росте инфляции в большинстве регионов РФ.

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