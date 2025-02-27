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В Британии заявили, что запасы редкоземельных металлов на Украине преувеличили

Spectator: США и Киев преувеличили запасы редкоземельных металлов Украины
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Виталий Безруких/РИА Новости

Запасы редкоземельных металлов, которые есть на Украине, были значительно преувеличены. Об этом сообщает британский журнал Spectator.

«По данным Геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет», — сказано в статье.

При этом украинское государство обладает запасами минералов, не относящихся к редкоземельным. Речь идет о титане, литии, уране, кобальте, графите, меди, никеле, а также газе и угле, говорится в публикации.

Издание также отмечает, что на Украине большинство таких месторождений эксплуатируются в небольших масштабах или вовсе закрыты, а у самой страны отсутствуют достаточные мощности для переработки своих минералов.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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