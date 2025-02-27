Запасы редкоземельных металлов, которые есть на Украине, были значительно преувеличены. Об этом сообщает британский журнал Spectator.

«По данным Геологической службы США, значительных месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет», — сказано в статье.

При этом украинское государство обладает запасами минералов, не относящихся к редкоземельным. Речь идет о титане, литии, уране, кобальте, графите, меди, никеле, а также газе и угле, говорится в публикации.

Издание также отмечает, что на Украине большинство таких месторождений эксплуатируются в небольших масштабах или вовсе закрыты, а у самой страны отсутствуют достаточные мощности для переработки своих минералов.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.