Украина запустила процедуру конфискации активов российской «Татнефти»

Украинский Минюст начал процедуру применения в отношении российской нефтяной компании «Татнефть» статьи закона о санкциях, позволяющей конфисковать в пользу государства активы предприятия, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что для этой цели украинское ведомство обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении рестрикций.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский принял закон о правилах принудительной передачи в бюджет страны российских объектов на территории Украины.

Украинские власти летом 2022 года национализировали принадлежащее «Татнефти» имущество, находящееся в стране. В пользу Украины перевели 115 зданий, в том числе нефтебазы, заправочные станции, нежилые помещения, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Общая цена корпоративных прав предприятий и движимого имущества оценили в 400 млн гривен или $13,7 млн по курсу Нацбанка Украины на момент присвоения.

Ранее в России заявили о начале национализации ключевых стратегических активов.