Правительство РФ утвердило программу продвижения отечественной продукции

Российское правительство утвердило расширенную программу продвижения национального бренда «Сделано в России» на внешних рынках до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, пишет РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе правительства, программа нацелена на значительное увеличение экспорта российской продукции, включая несырьевые и неэнергетические товары (не менее чем на две трети к уровню 2023 года) и продукцию АПК (не менее чем в полтора раза к уровню 2021 года). Кроме того, в рамках программы планируется укрепление международного сотрудничества, развитие инфраструктуры внешнеэкономической деятельности и освоение новых экспортных рынков.

24 февраля президент США отметил, что Россия располагает рядом ценных ресурсов, представляющих интерес для американской экономики. В их числе он выделил редкоземельные металлы, критически важные для технологической и оборонной промышленности.

Ранее Южная Корея нарастила объем закупок одного российского товара.