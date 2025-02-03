Южная Корея нарастила объем закупок одного российского товара

России по итогам 2024 года удалось сохранить за собой статус основного экспортера обогащенного урана в Южную Корею, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на статистическую службу азиатской страны.

Российская сторона даже смогла нарастить объем поставок этого ресурса в Южную Корею, до 48,5% от всего импорта стороны покупателя. Уточняется, что поставки обогащенного урана выросли до $649,5 млн, что в почти вдвое больше относительно года ранее.

В топ-3 экспортеров этого элемента вошли Канада с 18,3% ($244,3 млн) и Австралия с 13,3% ($177,3 млн). Последняя смогла увеличить импорт обогащенного урана в Корею в 2,4 раза.

Во второй половине января агентство РИА Новости написало, что остановка поставок обогащенного урана из России создала риск для атомной промышленности США и их союзников. Утверждалось, что США закупают 25% обогащенного урана в России, которая контролирует почти половину мирового производства ядерного топлива. В то же время собственное производство урана в Соединенных Штатах сократилось, что может привести к перебоям в работе атомных электростанций.

В ноябре российское правительство ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Это стало ответом на запрет импорта российского урана на территорию США, который ввел в мае на тот момент президент страны Джо Байден.

Ранее была названа недружественная страна, которая больше всего зависима от российского урана.