Суд приостановил корпправа кипрского владельца компании «Русский стандарт водка»

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минфина России о приостановлении осуществления Roust Corporation корпоративных прав в отношении производителя водки «Русский стандарт». Об этом говорится в материалах картотеки суда, передает ТАСС.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в материалах по делу.

Детали решения не уточняются. Заседание проходило в закрытом режиме.

В начале февраля министерство финансов России обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка». Министерство финансов в иске утверждало, что иностранные холдинги из Кипра и США в условиях санкций, введенных Западом против России, мешают российским компаниям осуществлять свою деятельность.

Ведомство напоминало о том, что «Руст Россия» и «Русский стандарт водка» 15 ноября 2024 года были внесены в перечень экономически значимых организаций.

Ранее крупнейший экспортер российской водки подал ходатайство о банкротстве.