Минфин хочет ограничить участие иностранцев в «Русском стандарте»

Министерство финансов России обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка». Об этом сообщается в материале на сайте российского финансового ведомства.

Минфин в иске утверждает, что иностранные холдинги из Кипра и Соединенных Штатов в условиях санкций, введенных Западом против России, мешают российским компаниям осуществлять свою деятельность.

«В целях пресечения таких противоправных действий Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении акционерного общества «Руст Россия» и общества с ограниченной ответственностью «Русский стандарт водка», — заявили в Минфине.

Ведомство напомнило о том, что «Руст Россия» и «Русский стандарт водка» 15 ноября 2024 года были внесены в перечень экономически значимых организаций.

До этого в пресс-службе Росавиации заявили, что несмотря на судебный процесс, рисков нештатной работы аэропорта Домодедово нет.

30 января суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия иностранцев-собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц. Надзорное ведомство полагает, что бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, владеющие ГК «Домодедово» через иностранные фонды, вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово якобы для погашения займов.

Ранее в Домодедово ответили на иск Генпрокуратуры.