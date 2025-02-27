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Составлен портрет типичного российского начинающего инвестора

Эксперт Алексеев: начинающий инвестор владеет хорошими доходами и образованием
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Depositphotos

Начинающий российский инвестор — это, как правило, человек в возрасте от 35 до 50 лет с хорошими доходами и уровнем образования, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение эксперта Центра компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров» на базе СПбГУ Андрея Алексеева.

По словам эксперта, типичный российский инвестор осторожно ориентируется на принцип «купить и заработать» без стратегии финансирования. В первую очередь такие финансисты работают с отечественными ценными бумагами, чаще всего вкладываются в банки, сырье, промышленное производство, энергетику и розничную торговлю.

Во второй половине февраля газета «Ведомости» написала, что некоторым российским инвесторам удалось вывести свои заблокированные активы со специальных счетов типа «С» в обход прямого запрета со стороны президента России Владимира Путина.

Как отмечало издание, речь идет о счетах, на которых блокируют активы недружественных иностранцев. Но у некоторых россиян также застряли там ценные бумаги с доходами по ним.

Ранее инвестор рассказал, как сберечь свои накопления от инфляции.

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