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Инвестор рассказал, как сберечь свои накопления от инфляции

Инвестор Ходченков: россияне могут вкладывать сбережения в недвижимость

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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит открывать высокодоходные сберегательные счета, чтобы сберечь свои накопления от инфляции и приумножить их. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказал основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков.

По его словам, такой шаг не решит все проблемы с инфляцией, но позволит сохранить капитал. Помимо этого, эксперт советует инвестировать на фондовом рынке или вкладывать средства в недвижимость. Последнюю после покупки можно будет сдавать в аренду.

«И не забывайте про регулярные сбережения. Создайте привычку откладывать даже небольшие суммы. Например, если откладывать 10 тысяч рублей в месяц под 8% годовых, через 5 лет у вас будет более 700 тысяч рублей. Сложный процент — ваш лучший друг. Помните про диверсификацию активов — не кладите все яйца в одну корзину», — добавил Ходченков.

Кандидат экономических наук, автор книги «Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять, и почему нам его так не хватает» Алексей Марков до этого говорил, что россиянам, которые хотят начать инвестировать, лучше всего отдавать предпочтение банковским вкладам, акциям или облигациям.

Ранее Сбер предложил новый инструмент для квалифицированных инвесторов.

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