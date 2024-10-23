Инвестор рассказал, как сберечь свои накопления от инфляции

Россиянам стоит открывать высокодоходные сберегательные счета, чтобы сберечь свои накопления от инфляции и приумножить их. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказал основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков.

По его словам, такой шаг не решит все проблемы с инфляцией, но позволит сохранить капитал. Помимо этого, эксперт советует инвестировать на фондовом рынке или вкладывать средства в недвижимость. Последнюю после покупки можно будет сдавать в аренду.

«И не забывайте про регулярные сбережения. Создайте привычку откладывать даже небольшие суммы. Например, если откладывать 10 тысяч рублей в месяц под 8% годовых, через 5 лет у вас будет более 700 тысяч рублей. Сложный процент — ваш лучший друг. Помните про диверсификацию активов — не кладите все яйца в одну корзину», — добавил Ходченков.

Кандидат экономических наук, автор книги «Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять, и почему нам его так не хватает» Алексей Марков до этого говорил, что россиянам, которые хотят начать инвестировать, лучше всего отдавать предпочтение банковским вкладам, акциям или облигациям.

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