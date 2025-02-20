В Подмосковье купили рекордное за три года число строящихся квартир

В январе 2025 года жители Московской области купили 3324 квартиры по договорам долевого участия (ДДУ). Это максимальный результат за минувшие три года, сообщил «Газете.Ru» управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

Данный показатель на 9,5% выше, чем годом ранее.

Суммарно в январе 2025 года сделки по ДДУ были совершены в 34 городских округах Подмосковья. При этом почти две трети спроса на строящееся жилье – 64% – пришлось всего на три из них: Мытищи (881 ДДУ), Красногорск (721 ДДУ), Ленинский округ (527 ДДУ).

«Мытищи не случайно стали лидером по востребованности новостроек в Подмосковье. Во-первых, здесь очень широкий выбор – более 5 тыс. лотов в 21 комплексе. Во-вторых, есть проекты комплексного развития территории с развитой инфраструктурой и в то же время привлекательными ценами. Кроме того, район Мытищ отличается хорошей транспортной доступностью до Москвы как на личном, так и на общественном транспорте», — пояснил Ваулин.

Средняя площадь квартир, приобретенных в подмосковных новостройках в январе 2025 года, составила 41,3 кв. м (-4,2% за год). Годом ранее показатель был равен 43,1 кв. м. В Химках — лидере по продажам на первичном рынке Подмосковья — показатель средней площади немного выше — 45,2 кв. м (+0,9% за год).

Квартиры, которые в январе 2025 года дольщики приобрели на рынке новостроек Московской области, стоят в среднем 8 млн руб. При этом средняя стоимость экспонируемых лотов на первичном рынке — 8,8 млн рублей, что на 10% выше. В Мытищах средняя стоимость первичного жилья и вовсе составляет 9,1 млн рубля за счет комплексов бизнес-класса в центре города.

Ранее сообщалось, что квартиры рядом с центром Москвы подорожали почти на 40% за четыре года.