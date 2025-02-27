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Глава «Сбера» заявил, что не ждет снятия санкций

Греф предупредил, что санкции против России могут ужесточить
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Алексей Майшев/РИА Новости

«Сбер» ориентируется на сценарий, что антироссийские санкции не снимут, а, наоборот, ужесточат. Об этом заявил глава банка Герман Греф во время звонка с инвесторами, пишет РБК.

В то же время он отметил, что Сбербанк изучает возможные последствия снятия санкций.

«Мы видим, что <...> и дисконты на нефть будут другими совершенно. Понятно, что рынок акций начнет по-другому работать, вообще финансовый рынок. Мы видим большой приток иностранного капитала на рынок. Понятно, что транзакционные издержки все упадут, упрощение расчетов произойдет», — добавил Греф.

До этого экономисты Дэвид Бакаи и Ханнес Мальмберг заявили, что стратегия России по адаптации к западным санкциям может усугубить их негативное влияние на экономику в долгосрочной перспективе. Они смоделировали последствия ограничений, введенных после начала спецоперации, и пришли к выводу, что краткосрочные эффекты санкций менее заметны, чем долгосрочные.

Основная проблема заключается в ограничении доступа к высокотехнологичным инвестиционным товарам. Замена их на менее эффективные аналоги, по мнению авторов, ведет к снижению накопленного капитала и прибыли, что замедляет реинвестирование в экономику.

Ранее в Европе призвали «давить на Россию» перед возможными переговорами.

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