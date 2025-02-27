Глава «Сбера» заявил, что не ждет снятия санкций

Греф предупредил, что санкции против России могут ужесточить

«Сбер» ориентируется на сценарий, что антироссийские санкции не снимут, а, наоборот, ужесточат. Об этом заявил глава банка Герман Греф во время звонка с инвесторами, пишет РБК.

В то же время он отметил, что Сбербанк изучает возможные последствия снятия санкций.

«Мы видим, что <...> и дисконты на нефть будут другими совершенно. Понятно, что рынок акций начнет по-другому работать, вообще финансовый рынок. Мы видим большой приток иностранного капитала на рынок. Понятно, что транзакционные издержки все упадут, упрощение расчетов произойдет», — добавил Греф.

До этого экономисты Дэвид Бакаи и Ханнес Мальмберг заявили, что стратегия России по адаптации к западным санкциям может усугубить их негативное влияние на экономику в долгосрочной перспективе. Они смоделировали последствия ограничений, введенных после начала спецоперации, и пришли к выводу, что краткосрочные эффекты санкций менее заметны, чем долгосрочные.

Основная проблема заключается в ограничении доступа к высокотехнологичным инвестиционным товарам. Замена их на менее эффективные аналоги, по мнению авторов, ведет к снижению накопленного капитала и прибыли, что замедляет реинвестирование в экономику.

Ранее в Европе призвали «давить на Россию» перед возможными переговорами.