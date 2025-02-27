Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономисты считают, что санкции против России имеют накопительный эффект

NBER: выбранный Россией способ адаптации к санкциям лишь усиливает их эффект
close
Ohde/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

Стратегия России по адаптации к западным санкциям может усугубить их негативное влияние на экономику в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли экономисты Дэвид Бакаи и Ханнес Мальмберг из Национального бюро экономических исследований (NBER), чье исследование цитирует «Коммерсантъ».

Они смоделировали последствия ограничений, введенных после начала СВО, и пришли к выводу, что краткосрочные эффекты санкций менее заметны, чем долгосрочные.

Основная проблема заключается в ограничении доступа к высокотехнологичным инвестиционным товарам. Замена их на менее эффективные аналоги, по мнению авторов, ведет к снижению накопленного капитала и прибыли, что замедляет реинвестирование в экономику. Поскольку около 40% ВВП России формируется за счет доходов от капитала, а половина прибыли ключевых отраслей зависит от инвестиций, санкции бьют по долгосрочному росту. Даже успешное импортозамещение, как отмечают экономисты, ежегодно лишает экономику нескольких процентов роста, а эффект со временем накапливается.

Исследователи также оценили влияние санкций на другие страны. Для государств Восточной Европы, участвующих в транзитной торговле, ограничения привели к росту стоимости инвестиционных товаров из-за сокращения поставок в РФ. Китай, напротив, получил небольшую выгоду за счет увеличения экспорта в Россию.

Ранее США допустили отмену санкций против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами