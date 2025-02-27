Экономисты считают, что санкции против России имеют накопительный эффект

Стратегия России по адаптации к западным санкциям может усугубить их негативное влияние на экономику в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли экономисты Дэвид Бакаи и Ханнес Мальмберг из Национального бюро экономических исследований (NBER), чье исследование цитирует «Коммерсантъ».

Они смоделировали последствия ограничений, введенных после начала СВО, и пришли к выводу, что краткосрочные эффекты санкций менее заметны, чем долгосрочные.

Основная проблема заключается в ограничении доступа к высокотехнологичным инвестиционным товарам. Замена их на менее эффективные аналоги, по мнению авторов, ведет к снижению накопленного капитала и прибыли, что замедляет реинвестирование в экономику. Поскольку около 40% ВВП России формируется за счет доходов от капитала, а половина прибыли ключевых отраслей зависит от инвестиций, санкции бьют по долгосрочному росту. Даже успешное импортозамещение, как отмечают экономисты, ежегодно лишает экономику нескольких процентов роста, а эффект со временем накапливается.

Исследователи также оценили влияние санкций на другие страны. Для государств Восточной Европы, участвующих в транзитной торговле, ограничения привели к росту стоимости инвестиционных товаров из-за сокращения поставок в РФ. Китай, напротив, получил небольшую выгоду за счет увеличения экспорта в Россию.

Ранее США допустили отмену санкций против России.