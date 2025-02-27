Холдинг «Молвест» поднимет цены на молочную продукцию на 5% с 15 марта

Холдинг «Молвест» с 15 марта поднимет отпускные цены на молочную продукцию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на письмо компании к ритейлерам.

Отмечается, что цены на сливочное масло подниматься не будут. При этом в «Молвесте» указали, что всегда придерживаются политики сдерживания цен.

«Анализ текущих и прогнозных показателей стоимости сырья и других составляющих себестоимости продукции вынуждает поднять цены», — заявили в компании.

Холдингу принадлежат бренды «Молвест», «Вкуснотеево», «Волжские просторы», «Нежный возраст», «Поддубный», «Фруате», «Кубанский хуторок» и Felicita.

До этого у 14 российских производителей нашли фальсификат молочной продукции.

Речь идет о таких компаниях, как АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром». Некачественная продукция продавалась в популярных торговых сетях, в частности, в магазинах «Дикси», «Магнит» и «Светофор».

Ранее в Израиле научились получать молочный белок из картофеля.