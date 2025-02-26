В Израиле научились получать молочный белок из картофеля

Израильский стартап Finally Foods разработал генетически модифицированный сорт картофеля, который содержит молочный белок казеин. Эта инновация может стать более дешевым и экологичным источником белка для молочной промышленности, в первую очередь для производства сыров.

Как сообщает журнал ZME Science, казеин составляет 80% белка, используемого в молочной отрасли, однако производство молока связано с высокими затратами и значительными выбросами парниковых газов — около 4% от общего объема.

Модификация картофеля была выбрана благодаря его высокой урожайности и способности адаптироваться к различным климатическим условиям. Извлекать белок из картофеля проще, чем из других растений, а сам процесс выращивания не отличается от традиционного для картофеля.

Тем не менее, ученые отмечают, что разработка имеет и недостатки, такие как длительное время роста растения и сложный процесс извлечения казеина. Однако итоговый продукт будет представлять собой чистый казеин без следов картофельной ДНК, что сделает его идентичным казеину из молока.

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