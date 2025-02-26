Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле научились получать молочный белок из картофеля

ZME Science: создан картофель, содержащий молочный белок
close
Freepik.com

Израильский стартап Finally Foods разработал генетически модифицированный сорт картофеля, который содержит молочный белок казеин. Эта инновация может стать более дешевым и экологичным источником белка для молочной промышленности, в первую очередь для производства сыров.

Как сообщает журнал ZME Science, казеин составляет 80% белка, используемого в молочной отрасли, однако производство молока связано с высокими затратами и значительными выбросами парниковых газов — около 4% от общего объема.

Модификация картофеля была выбрана благодаря его высокой урожайности и способности адаптироваться к различным климатическим условиям. Извлекать белок из картофеля проще, чем из других растений, а сам процесс выращивания не отличается от традиционного для картофеля.

Тем не менее, ученые отмечают, что разработка имеет и недостатки, такие как длительное время роста растения и сложный процесс извлечения казеина. Однако итоговый продукт будет представлять собой чистый казеин без следов картофельной ДНК, что сделает его идентичным казеину из молока.

Ранее были названы четыре главных полезных свойства кефира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами