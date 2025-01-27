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В России зафиксировали рекордное снижение внешнего долга страны

Внешний долг РФ впервые с 2005 года упал ниже $2 тысяч на душу населения
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

По итогам 2024 года внешний долг России впервые с 2005 года опустился ниже $2 тысяч на душу населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

По данным ЦБ, по итогам прошлого года внешние обязательства РФ достигли отметки $1 987 на человека. За год показатель упал на 8,7%. В 2005 году внешний долг страны составлял $1 802 на россиянина.

Авторы отметили, что уровень задолженности перед нерезидентами на одного человека сокращается последние несколько лет. Так, в 2019 году внешний долг был зафиксирован на уровне $3 349, то в 2023 году он упал до $2 175.

21 января данные Банка России показали, что внешний долг РФ на 1 января 2025 года составил $290,4 млрд, что на 8,7% (или на $27,5 млрд) ниже показателя в начале 2024 года. Регулятор отметил, что динамика показателя определялась снижением объема долга по суверенным ценным бумагам, выраженным как в национальной, так и в иностранной валюте.

Ранее премьер Франции заявил о рекордном госдолге страны.

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