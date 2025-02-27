В ипотеке сохраняются мошеннические схемы, приводящие, в том числе, к росту платежей по таким кредитам. Об этом сказала председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина во время ежегодной встречи с руководством Банка России, ее слова приводит ТАСС.

Набиуллина заявила, что ЦБ хочет исключить возможность «прикручивать» схемы в льготной ипотеке.

Кроме того, по ее словам, рост ипотечных кредитов в 2025 году составит «скромные» 5%, а в следующем году этот показатель увеличится.

Глава ЦБ подчеркнула, что на данный момент требуется более сдержанная динамика после чрезмерного в 2023 году и в первой половине прошлого года. В это время, отметила Набиуллина, ипотека росла быстрыми темпами.

По прогнозам регулятора, в 2026 и 2027 году по мере снижения инфляции и ключевой ставки рост ипотеки будет постепенно ускоряться.

До этого первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года. По его мнению, рост ВВП страны по итогам 2025 года превысит 2%, а инфляция будет в пределах 7-10%.

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