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Россия продлила запрет на экспорт бензина

Правительство: Россия ограничила экспорт бензина до конца августа
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Сергей Аверин/РИА Новости

Правительство Российской Федерации продлило запрет на экспорт бензина до конца августа 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничение будет действовать с 1 марта по 31 августа включительно.

Уточняется, что ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Соответствующее решение было принято для сохранения стабильной ситуации на российском топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, для борьбы с серым экспортом автомобильного бензина, добавили в пресс-службе.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявляли, что месячный запрет на экспорт бензина российскими производителями позволит обуздать рост оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), который наблюдается после длительного периода снижения.

Ранее экономист спрогнозировал цены на бензин в марте.

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