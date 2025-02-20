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Спрогнозированы цены на бензин в марте

Экономист Щербаченко: литр АИ-92 на АЗС будет стоить 55,8–56,1 рубля в марте
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Global Look Press

Литр бензина АИ-92 на российских заправках в марте будет стоить 55,8–56,1 рубля, АИ-95 — 60,9–61,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Таким образом, литр АИ-92 подорожает на 15–45 копеек, а АИ-95 — на 13–53 копейки по сравнению с текущими уровнями.

«За прошедшую неделю цены на АЗС незначительно выросли в 43 субъектах РФ. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 4 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Дагестан (-0,4%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились. Средние розничные цены на бензин с 4 по 10 февраля увеличились на 4 копейки, до 58,81 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 подорожал до 55,65 рубля за литр, АИ-95 — до 60,77 рубля. При текущем росте цен в марте «92-й» бензин будет стоить 55,8–56,1 рубля, а «95-й» — 60,9–61,3 рубля», — отметил экономист.

По его словам, цены на бензин зависят от налогов, акцизов, колебаний оптовых цен и других факторов, таких как себестоимость добычи нефти, переработка, транспортировка и содержание заправочных станций. Щербаченко также напомнил, что в этом году США ввели наиболее масштабные санкции в отношении российского энергетического сектора. В этот санкционный пакет вошли сразу несколько представителей российской нефтяной отрасли: «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», а так же главы «Газпром нефти», «Зарубежнефти», президент «Лукойла».

По словам экономиста, в 2025 году на стоимость бензина будет влиять и повышение акцизов. Так, с 1 января акциз на бензин 5-го класса увеличился на 14%, а акциз на дизельное топливо (ДТ) — на 16%.

Щербаченко добавил, что нефтяные компании сталкиваются с растущими затратами из-за дороговизны ремонта нефтеперерабатывающих (НПЗ) заводов, что связано с санкциями, а эксперты опасаются роста внутрироссийских цен на топливо после ухода НПЗ на весенние ремонты, при учете, что экспорт не будет закрыт.

«Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает вопрос о запрете на экспорт бензина для стабилизации цен на топливо перед началом посевного сезона. Государство будет выстраивать меры поддержки нашего рынка и, возможно, примет решение о запрете экспорта бензина для стабилизации цен в марте. В этом случае цены на бензин могут стабилизироваться», — заключил экономист.

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