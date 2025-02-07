ФАС предложила запретить производителям вывозить бензин из России

Замглавы ФАС Королев: запрет на экспорт бензина из РФ притормозит рост цен

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил о готовности ведомства инициировать обсуждение месячного запрета на экспорт бензина российскими производителями. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению ФАС, такая мера позволит обуздать рост оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), наблюдаемый после длительного периода снижения.

Королев охарактеризовал временный запрет на экспорт как одну из оперативных мер, направленных на стабилизацию оптовых цен перед началом посевной кампании.

Он объяснил рост спроса на топливо сокращением числа торговых сессий в январе, что в сочетании с ограниченным предложением на внутреннем рынке и привело к росту биржевых цен.

В качестве стратегической меры для регулирования сезонного спроса Королев предложил создание прогнозного рынка нефтепродуктов на основе срочных контрактов, что позволило бы потребителям заранее приобретать бензин с фиксированной датой поставки.

1 февраля российское правительство приняло решение о продлении действия временного запрета на экспорт бензина. Согласно постановлению, ограничение будет действовать до 28 февраля 2025 года.

Ранее россиянам рассказали о критическом росте цен на бензин в 2025 году.