Названо число самозанятых в России к 2029 году

ФНС ожидает регистрации 18 млн самозанятых в России к 2029 году

Количество россиян со статусом самозанятых к началу 2029 года достигнет 18 млн человек, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз Федеральной налоговой службы (ФНС).

Уточняется, что именно к 2029 году в России закончится эксперимент по введению специального режима «Налог на профессиональный доход».

По данным службы на 1 января, число самозанятых в стране составляет 12,17 млн. Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко прокомментировал эти цифры. По его словам, в неформальную занятость в настоящее время, по разным экспертным оценкам, вовлечено от 12 до 20% взрослого трудоспособного населения.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что самозанятые россияне могут накопить себе на пенсию от 13,8 тыс. до 48,7 тыс. рублей в месяц за 35 лет, если будут уплачивать добровольные взносы на пенсию в Социальный фонд России.

Ранее россиянам объяснили, почему самозанятость лучше совмещать с официальной работой.