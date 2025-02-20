В России назвали лучшие отечественные вина

Эксперты «Винного гида России» объявили результаты исследования крепленых и сладких вин отечественного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Лучшим сладким вином был выбран напиток Aroma от «Винодельни Криница», лучшим коллекционным крепленым вином стал «Портвейн Крымский» от «Солнечной Долины», а первые три строчки в категории марочных вин заняла «Массандра».

По данным агентства, эксперты провели анализ более 30 видов крепленых и некоторых сладких вин. В исследовании были представлены напитки из всех ключевых винодельческих регионов страны, включая Крым, в том числе Севастополь, Кубань, а также долины Дона и Дагестан.

В октябре прошлого года правительство России решило увеличить субсидии для поддержки виноградарства и винодельческого производства. Кабинет министров поднял повышающий коэффициент для российских виноделов, которые занимаются производством высококачественной продукции, до 1,2 на один гектар виноградников.

Ранее одна страна сократила вдвое поставки вина в Россию.